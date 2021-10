Tengs-saken: Anke forkastes – siktede forblir varetektsfengslet

Tengs-siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen, sier at hans klient er skuffet over å forbli i varetekt. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Den Tengs-siktedes anke over varetektsfengsling er forkastet. Dermed forblir 50-åringen i varetekt.

– Han er naturlig nok skuffet over avgjørelsen, men legger til grunn at politiets etterforskning nå fremover bidrar til å sjekke ham ut av saken, sier mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til NRK.

Fengslingen ble i forrige uke forlenget med fire nye uker, med brev- og besøksforbud.

Den 50 år gamle mannen som er siktet for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995, var i forrige uke inne til avhør igjen for første gang siden han ble pågrepet for en drøy måned siden. Han nekter straffskyld i saken.

Mannen er også mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000, men han har ikke status som siktet i denne saken.

Mistanken mot mannen har ikke blitt svekket av politiets undersøkelser de siste ukene, ifølge Sør-Rogaland tingrett.