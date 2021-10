Tidligere KrF-representant blir kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Telemark

NTB

KrFs tidligere mediepolitiske talsperson og stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold har fått seg ny jobb som kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Telemark.

Bekkevold starter i jobben som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt den 1. november, melder Kampanje.

– Geir Jørgen Bekkevold har vært en markant politiker og en god representant for Telemark, og jeg er veldig fornøyd med at han har takket ja til stillingen ved sykehuset, sier administrerende direktør Tom Helge Rønning.

Bekkevold bor i Skien, er utdannet teolog og har de siste tolv årene vært stortingsrepresentant. I den siste stortingsperioden har han ledet helse- og omsorgskomiteen, men han kunngjorde for et par år siden at han ikke ville ta gjenvalg.

Den tidligere stortingspolitikeren støttet daværende partileder Knut Arild Hareide i retningsvalget i KrF og varslet sin avgang like etter at Hareide gjorde det samme.