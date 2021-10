Sønnen til Tor Kjærvik flyttes til psykiatrisk institusjon

Sønnen til Tor Kjærvik er siktet for å ha drept faren, og for drapsforsøk på farens samboer, 12. april i år. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Advokat Tor Kjærviks sønn, som er siktet for drapet på faren, skal flyttes fra varetektsfengsel til psykiatrisk døgninstitusjon.

Det har Oslo tingrett bestemt, skriver NRK.

I forrige uke ble det kjent at de sakkyndige som har undersøkt sønnen, mener at han var psykotisk da han skjøt og drepte sin far, Tor Kjærvik, 12. april i år. Psykiaterne mener at mannen har diagnosen paranoid schizofreni.

Politiet ønsket ifølge NRK å varetektsfengsle sønnen i fire nye uker.

Sønnen kan ifølge tingrettskjennelsen holdes tilbake på den psykiatriske døgninstitusjonen mot sin vilje og at han skal hentes tilbake med tvang om nødvendig med bistand fra politiet.