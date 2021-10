Bø i Vesterålen vil lokke med 50.000 kroner per nyfødte barn

Dersom ordføreren i Bø får det som han vil, kan kommunen dele ut 50.000 kroner til sine innbyggere per nyfødte barn. Forslaget skal stimulere til flere babyer i kommunen. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Bø i Vesterålen tar nye grep for å gjøre det mer attraktivt å bo der. Kommunestyret foreslår å gi 50.000 kroner per nyfødte barn og gratis barnehageplass.

– I budsjettmøtet i desember vil vi foreslå å stimulere til flere babyer i Bø, 50.000 per nyfødte og ett års gratis barnehageplass, sa ordfører Sture Pedersen (H) da han åpnet kommunestyret tirsdag, ifølge Bladet Vesterålen.

Dersom forslaget skulle bli vedtatt, vil man også få ytterligere 50.000 kroner for både barn nummer to og tre, i tillegg til henholdsvis tre og seks års gratis barnehageplass.

– Noen vil sikkert spørre om vi har barnehageplasser nok i kommunen. Til det vil jeg si at hvis dette kan bidra til tilflytting og økt barnetall, må løsningen være å etablere flere barnehageplasser, sa Bø-ordføreren.

Kommunen har fra før redusert den kommunale formuesskatten, noe som har ført til at flere rike investorer, blant annet Bjørn Dæhlie og Rikard Storvestre, har meldt flytting dit. Dette har høstet kraftig kritikk fra blant annet Arbeiderpartiet.

– Jeg understreker at stimuleringstilskuddet først kan bli vedtatt i desember, men siden vi fikk kritikk for at vedtaket om å kutte i formuesskatten ble gjort på benkeforslag i budsjettmøtet, velger vi å presentere tanken allerede nå. Også hvis noen vil forberede seg på tiltaket allerede nå, sa ordføreren.