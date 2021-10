Overgrepssiktet lærer i Bergen har også tidligere vært etterforsket for overgrep

NTB

Læreren som torsdag ble pågrepet, siktet for overgrep mot barn på skolen der han jobber, har også tidligere blitt etterforsket for overgrep

– Den siktede har tidligere blitt politianmeldt for seksuell handling med barn under 16 år, i 2019, skriver politiadvokat Celin Hauge Andersen i Vest politidistrikt i en SMS til NRK.

Hun skriver at saken ble etterforsket og henlagt på bevisets stilling.

Mannen ble pågrepet torsdag i forrige uke, siktet for voldtekt av en elev under 14 år på skolen der han er lærer. Lørdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker.

Mandag bekreftet Andersen til VG at mannen også er siktet for seksuell handling mot barn under 16 år, men hun vil ikke gå inn på hvor mange fornærmede det er i saken, annet enn at det er snakk om flere.

Mannen har erkjent det han er siktet for.

Politiadvokaten skriver til NRK tirsdag morgen at det i lys av forholdene mannen nå er siktet for, er naturlig å se på saken fra 2019 på nytt.