Sjømateksporten har økt med 7,9 milliarder kroner hittil i år

NTB

Hittil i år er det eksportert sjømat for 84,7 milliarder kroner, noe som tilsvarer en vekst på 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette er tidenes sterkeste kvartalsresultat, og nå tyder alt på at 2021 blir et rekordår for norsk sjømateksport, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

I tredje kvartal utgjorde eksporten 31 milliarder kroner, en økning på 33 prosent sammenlignet med kvartalet i forveien.

Larsen viser til at en gradvis gjenåpning av markedene har gitt et løft i etterspørselen etter norsk sjømat og bidratt til veksten i tredje kvartal.

Den gjeldende eksportrekorden ble satt i 2019, da det ble eksport for 107,2 milliarder kroner. Når årets første ni måneder er lagt bak oss, har det blitt eksportert for 8,6 milliarder kroner mer enn de første ni i rekordåret.

– Fornøyd

– Det er gledelig at norsk sjømateksport fortsetter den gode utviklingen, og at verdiveksten er spredt over en rekke arter og produkter, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Han sier han er fornøyd med at sjømatnæringen har kommet seg gjennom coronakrisen.

– Forholdene bør ligge til rette for videre vekst i eksporten, og jeg ønsker hele denne fantastiske næringen lykke til videre, sier Ingebrigtsen.

Asiatisk vekst

Laks og makrell er blant enkeltartene som har bidratt mest til veksten i år, men kongekrabbe og snøkrabbe har også notert seg for rekorder, ifølge Norges sjømatråd.

– Når det gjelder markedene, har det vært størst vekst i eksporten til Asia hvor land som Kina, Sør-Korea og Thailand for alvor har fått opp øynene for norsk sjømat. I tillegg ser vi en svært hyggelig utvikling til USA og Italia, sier Renate Larsen.

Veksten i tredje kvartal, som kom etter en litt treig start på året, har gått kraftig opp på tross av at kronen har svekket seg.