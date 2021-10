NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Facebook var nede i seks timer

En intern feil førte til at brukere verden over ikke kom seg inn på plattformer som Facebook, Instagram, Messenger og WhatsApp mandag kveld. Plattformene begynte å slite like etter klokken 17.30, og problemene begynte ikke å løsne før like før midnatt.

Stoltenberg møtte Biden i Washington

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møtte mandag USAs president Joe Biden i Det hvite hus. De to møttes for å diskutere hvordan de ytterligere kan styrke de transatlantiske båndene mellom Europa og USA, samt for å forberede neste års Nato-toppmøte i Madrid, skriver forsvarsalliansen.

Britney Spears takker fansen for støtten

I et innlegg i sosiale medier takker popstjerne Britney Spears fansen som har støttet henne i kampen mot vergemålet hun levde under i 13 år. Hun skriver at takket være fansens «utrettelige kamp for å fri meg fra vergemålet» har livet hennes fått en ny retning.

– I går gråt jeg i to timer i strekk fordi fansen min er de beste, og jeg vet det, skriver Spears.

484 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 484 koronasmittede i Norge. Det er 174 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 489 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 667, så trenden er synkende.

Det er registrert 132 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 114 færre enn samme dag forrige uke, men 14 flere enn søndag.