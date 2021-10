Høie og FHIs vaksinesjef holder pressekonferanse tirsdag

NTB

Helseminister Bent Høie (H) og FHIs vaksinesjef Geir Bukholm holder tirsdag pressekonferanse om coronasituasjonen.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

De opplyser ikke hva pressekonferansen kommer til å dreie seg om, men den holdes samtidig som det europeiske legemiddelverket EMA presenterer sine vurderinger av hvorvidt det er hensiktsmessig å gi en tredje påfyllingsdose coronavaksine.

Konkret er spørsmålet om en tredje vaksinedose av Pfizer-vaksinen skal gis seks måneder etter at personer over 16 år har fått to doser.

Det er ikke kjent om EMA de har landet på en konklusjon eller hva orienteringen konkret vil omfatte.

Israel har allerede begynt å gi tredjedoser til befolkningen, og USA planlegger å åpne for dette. Flere land, blant andre Tyskland og Frankrike, vurderer å gi en påfyllingsdose til risikogrupper.

I Norge har FHI anbefalt en tredje dose til spesielle pasientgrupper med nedsatt immunforsvar som kan ha dårligere effekt, mens en lignende anbefaling ikke er gitt til befolkningen ellers.