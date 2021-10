Krever 21 års fengsel etter dobbeltdrapet på Storhaug

NTB

Påtalemyndigheten mener mannen som er tiltalt for å ha drept sin ekskone og hennes nye kjæreste på Storhaug i fjor, bør dømmes til 21 års fengsel.

Statsadvokat Folke Åmlid beskrev drapene som brutale og bestialske i sin prosedyre i retten mandag, skriver Aftenbladet.

– Han har opptrådt som en iskald drapsmann, og det er ingen anger å spore, sier Åmlid.

Han mener begge drapene var planlagte og ble gjennomført med forsett. Han sier de også var æresrelaterte.

– Det er så mange straffskjerpende momenter i denne saken. Hvert drap ville minst ført til 15 års fengsel, sier Åmlid.

Varslet selv

Den drapstiltalte 43-åringen varslet selv om drapene natt til 24. juni i fjor, og ble pågrepet uten dramatikk. Han hadde hele veien erkjent å ha forårsaket de to fornærmedes død, men endret den 12. september i år forklaring.

Han mente da at det var en annen mann som også var til stede i leiligheten som hadde begått drapene, og at vedkommende hadde bedt ham om å ta på seg skylden.

Den tiltaltes forsvarer Odd Rune Torstrup la fram påstand om frifinnelse. Han mener at dersom retten likevel kommer til at hans klient er skyldig, må retten ta hensyn for det enorme presset den tiltalte var utsatt for.

– Vi kan ikke tolerere æresrelaterte drap. Jeg er enig i at det må reageres strengt. Jeg synes imidlertid at 21 års fengsel er for strengt, om retten da kommer til at min klient er skyldig, sa Torstrupm, ifølge Aftenbladet.

Fester ikke lit

Påtalemyndigheten fester imidlertid ikke litt til tiltaltes nye forklaring. Aktor beskriver forklaringen som et bevis på 43-åringens kynisme, skriver TV 2.

– Det er svært alvorlig at han retter en så alvorlig anklage mot en annen person. Anklagene er også innholdsmessig svake, sa statsadvokaten i sin prosedyre.

43-åringen er også tiltalt for frihetsberøvelse og grove trusler mot den fjerde personen som var i leiligheten da drapene skjedde.