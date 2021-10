Vikarprest nekter å jobbe med kvinnelige kolleger

NTB

En vikarprest på Sunnmøre kan miste jobben fordi han nekter å jobbe med kvinnelige kolleger. Han mener at kvinner ikke kan være prester.

Prest Vidar Nes Mygland ble nylig ansatt som vikarprest i Ørskog i tre måneder. Nå har uttalelser han kom med i lokalavisa Bygdebladet og til Sunnmørsposten vakt reaksjoner, melder NRK.

Til Bygdebladet sa Mygland at han mener kvinner ikke kan være prester, og til Sunnmørsposten sa han at han ikke vil holde gudstjenester med kvinnelige kollegaer.

Nå sier biskop Ingeborg Midttøme i Møre bispedømme at dette kan få konsekvenser for presten.

– Han har ingen særavtale som gjør at han kan velge å ikke samarbeide med kvinnelige prester, sier hun til NRK, og bekrefter at det kan ende opp med at han må slutte i vikariatet.

Hun opplyser at hun har hatt en lang telefonsamtale med ham om saken.

Mygland selv sier til NRK at han ikke vil kommentere saken før han har snakket mer med biskopen.