Halve Norge har gitt hverandre en klem etter gjenåpningen

NTB

Den siste uken har nordmenn begynt å klemme hverandre. Annenhver nordmann svarer i en fersk undersøkelse at de har gitt en klem til noen de ikke bor sammen med.

I undersøkelsen Norsk koronamonitor svarer 48 prosent at de den siste uken har gitt en klem til noen som ikke bor i egen husstand. Blant de yngre under 30 år svarer 58 prosent det samme.

– Norge opplever for tiden klemmerekord under pandemien. Men tatt i betraktning at det meste nå er lov, er det kanskje mer oppsiktsvekkende at halve Norge dropper å klemme på hverandre, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Sist uke oppga 21 prosent av de spurte at de følte seg ensom for tiden som følge av pandemien.

Dette er en nedgang på 4 prosentpoeng fra uken før Norge åpnet opp.