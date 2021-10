NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Casper Ruud vant sin sjette ATP-tittel

Norges tennisess Casper Ruud var i en klasse for seg og slo briten Cameron Norrie 6-0, 6–2 i finalen av ATP 250-turneringen i San Diego.

ATP-tittelen er nordmannens sjette totalt og hans femte denne sesongen. Alle de fem foregående titlene har derimot kommet på Ruuds spesialunderlag grus, og turneringsseieren i California er dermed nordmannens første på hardcourt.

Evergrande har suspendert aksjen på Hongkong-børsen

Den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande suspenderte mandag handelen av sine aksjer på Hongkong-børsen. De har ikke kommentert hvorfor handelen er suspendert.

Eiendomsgiganten har over 2.600 milliarder kroner i gjeld, en situasjon som har gjort at verdensbørsene har svingt den siste tiden. En kollaps er ventet å gi store økonomiske ringvirkninger globalt.

Nord- og Sør-Korea gjenopptar kommunikasjonen

Nord- og Sør-Korea gjenopptok mandag den direkte kommunikasjonen mellom landene. Tjenestemenn har gjennomført den første samtalen siden august.

Nord-Korea brøt kontakten i begynnelsen av august som protest mot Sør-Korea og USAs felles militærøvelser. Det var kun to uker etter at den var gjenopptatt i juli etter at alle kommunikasjonskanaler med Sør-Korea hadde vært nede siden i juni i fjor.

309 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 309 koronasmittede i Norge. Det er 56 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 524 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 684, så trenden er synkende.

I Oslo ble det siste døgn registrert 121 nye koronasmittede. Det er tre flere enn samme dag forrige uke, og 15 flere enn lørdag, men samtidig færre enn de to siste ukene, da snittet har vært 194 smittede.