Kraftig økning i antall drosjeløyver

Flere drosjesjåfører har gitt opp etter at taxireformen ble innført i fjor. En ny regjering kan bety en endring av reformen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Taxireformen har ført til at antall drosjeløyver har økt med 45 prosent på landsbasis og hele 69 prosent bare i Oslo. Norges Taxiforbund er bekymret.

– Mange sjåfører har mistet levebrødet sitt, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund til Klassekampen.

Taxireformen ble innført av regjeringen i november i fjor, og siden da er det registrert 3.587 nye drosjeløyver i hele landet.

Trevland sier at han ikke er overrasket over tallene, og at det er som ventet.

– Bare i Oslo Taxi er det et sted mellom 80 og 100 innehavere som har gitt opp nå, sier drosjeeier og styreleder Glenn Tuxen i Norges Taxiforbund avdeling Oslo. Han understreker at noe av avgangen også er en konsekvens av coronapandemien.

Taxireformen innebar blant annet at kravet om at løyvehaver må være knyttet til taxisentral forsvant, og at taket på antall drosjeløyver i byene ble fjernet.

Den nye regjeringen som er på trappene kan føre til at det blir gjort nye endringer. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet var imot reformen.

Sverre Myrli, Aps samferdselspolitiske talsperson, sier til Klassekampen at de vil gjøre tre grep raskt: Det blir krav om tilknytning til en sentral og krav om taksameter, samt mulighet til at fylkene kan sette begrensninger på antall løyver.

– Det er de tre viktigste tingene som peker seg helt åpenbart ut, sier Myrli.