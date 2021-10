Ap-talsperson reagerer på SAS-omlegging

Aps transportpolitiske talsperson Sverre Myrli er kritisk til at omorganiseringen av SAS gjør at oppsagte piloter må betale flere hundre tusen kroner for å kvalifisere seg til nye stillinger i SAS. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli mener framgangsmåten til SAS overfor oppsagte piloter kan påvirke statens vilje til å stille opp.

– Interessen fra norske myndigheter for å ta vare på SAS skal være sterk, men jeg frykter den blir svakere om SAS «trikser og mikser» og finner på nye selskapsstrukturer. Slik vil vi ikke ha det, sier Sverre Myrli til NRK.

Han reagerer på at oppsagte SAS-piloter må betale flere hundre tusen kroner fra egen lomme for å være kvalifisert til å søke på sine tidligere jobber.

Myrli mener SAS prøver å sette opp en «oppfinnsom» selskapsstruktur for å løpe fra ansvaret sitt overfor de tidligere pilotene. Pilotene sier at de fikk forståelsen av at de kom til å få tilbake jobbene sine i SAS når pandemien var over og samfunnet åpnet opp igjen. Dette har SAS hevdet er feil.

– Jeg vil advare SAS mot å holde på sånn, sier Myrli. Han mener at det ikke er noe poeng for staten å stille opp med redningspakker hvis flyselskapet holder på slik.

Konserndirektør Simon Pauck Hansen i SAS skriver i en epost til NRK at den nye organiseringen av SAS er helt avgjørende for opprettholde selskapets posisjon og overlevelse.