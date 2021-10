Sterk vind og nedbør fører til trafikkproblemer flere steder

NTB

Det har vært sterk vind og mye nedbør flere steder i landet i dag. Trær er blåst ned, og veier har blitt sperret. Folk bes om å kjøre forsiktig.

Søndag morgen la Vegtrafikksentralen Vest ut flere meldinger om trær som har havnet i veibanen.

I Vestby rykket brannvesenet ut ved 7.30-tiden for å fjerne et tre som hadde veltet over Johan Herman Wessels vei. Like før klokken 8 søndag morgen rykket brannvesenet ut til Ås i Follo, hvor et tre har veltet over veien og truffet et hus. Det er ikke meldt om skadde.

I Arendal har et tre blåst ned og sperrer Skilsøveien i begge kjørefelt. Klokken 9.30 melder politiet i Agder om et tre som har blåst ned i veibanen ved Tveit i Kristiansand.

Et tre har også blåst over en ledning, som har ført til at mer enn 2.300 av kundene til Skagerak Energi i Larvik mangler strøm, melder selskapet på sine nettsider. Også nær 700 husstander i Søndre Land er uten strøm.

I tillegg er ferjeselskapet Fjordlines' seilinger mellom Kristiansand og Hirtshals kansellert på grunn av uvær.

Ras over E6

En politipatrulje rapporterte om ras over E6 i Drivdalen mens de var på stedet, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

E6 mellom Oslo og Trondheim over Drivdalen, rundt tre kilometer nord for Kongsvoll, er derfor stengt, og det anbefales å kjøre riksvei 3 gjennom Østerdalen i stedet. Vegtrafikksentralen samt geolog er varslet for å vurdere forholdene.

Riksvei 13 Bredvika mellom Tau og Sand var også midlertidig stengt på grunn av et steinras. Veien er nå ryddet og åpen for fri ferdsel.

Vann i kjellere

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If sier i en pressemelding at selskapet følger situasjonen nøye.

– Søndag er det meldt mye regn mange steder, og det kan gi vann inn i både bolighus og bedrifter, sier han.

Hvis det kommer mye vann inn i en innredet kjeller med bad, kan det bli skader for mellom 300 000 og 500 000 kroner, ifølge Clementz.

– Følg godt med på vannstanden rundt boligen og ta gjenstander og møbler opp fra kjelleren til en annen etasje om vannet truer med å komme inn. Biler, campingvogner og bobiler som står plassert slik at vannet kan nå dem, bør du flytte allerede nå, sier kommunikasjonssjefen.

Søkkvåt søndag

Meteorologene har advart mot uværet som preger søndagen over store deler av Vest- og Østlandet.

– Søndagen blir søkkvåt østafjells med 50 til 70 millimeter på 24 timer, skriver de på Twitter.

Det er oransje farenivå for flom på Ringerike og Hadeland og i Oslo og områdene i nærheten. Politiet i Oslo skriver også søndag formiddag på Twitter at det er gult farenivå på regn og skred i Oslo, Asker og Bærum.

Nødetatene oppfordrer innbyggerne der det er farevarsel til å åpne opp tette sluk og takrenner, sikre løse gjenstander, kjøre forsiktig og holde seg unna flomstore vassdrag.