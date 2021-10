Leteaksjon ved Hallingskarvet trappes opp igjen

NTB

En estisk kvinne på tur ved Hallingskarvet er fortsatt ikke funnet, og søndag morgen trappes letingen etter henne opp igjen.

Kvinnen i 30-årene ringte lørdag selv til nødetatene og fortalte at hun hadde gått seg vill, men samtalen ble avbrutt.

– Det har vært noe leteaktivitet gjennom natten, og det blir en opptrapping når dagslyset kommer, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sørøst politidistrikt til NTB ved 6.30-tiden søndag.

Politiet har flere hypoteser om hva som kan ha skjedd, som at det kan ha tilstøtt kvinnen noe eller at hun har klart å ta seg inn et sted.

Omfanget på letingen er ifølge operasjonslederen væravhengig, og det er meldt noe dårlig vær i området søndag.

Politiet, luftambulanse, redningshelikopter og frivillige mannskaper søker etter kvinnen.