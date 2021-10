100 ungdommer gatelangs i Porsgrunn – folk mistet pusten i Tromsø

NTB

Mange steder er det meldt om mye festing, vold og bråk natt til søndag. I Tromsø har folk mistet pusten i kø, og i Porsgrunn gikk over 100 ungdommer gatelangs.

– Politiet oppfordrer foreldre med barn i tenårene om å sjekke hvor de er og hente dem om de er i Porsgrunn sentrum, skrev Sørøst politidistrikt på Twitter.

De meldte at over 100 ungdommer går gatelangs i byen, og flere av dem skal ha vært beruset.

Tidlig i tenårene

Flere av ungdommene var så unge som 13–15 år, ifølge politiet.

– Det er mange fulle ungdommer som går i gatene. Vi vil gjerne at foreldrene skal hente dem så det ikke oppstår ulykker som at de blir påkjørt, fortalte operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

På Hamar har politiet avsluttet en fest med 30–40 ungdommer der arrangøren hadde mistet kontroll. Vedkommendes pårørende er varslet, ifølge Innlandet politidistrikt. I samme by ble en mann i 20-årene anmeldt for å ha stjålet legitimasjon til en kvinne og forsøkt å bruke den til å komme seg inn på et utested.

Vold mot politiet

I Elverum ble en mann i 20-årene pågrepet etter at han sparket en politibetjent i nakkeområdet. Polititjenestemannen ble ikke skadd. På Gjøvik ble en beruset kvinne anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann etter at hun prøvde å bite politiet.

I Drammen fikk politiet melding om en mulig trusselsituasjon på jernbanestasjonen. En mann i 30-årene hadde på seg et lite brekkjern og ble bortvist, mens en mann i 20-årene var i besittelse av narkotika og ble pågrepet.

60 ungdommer samlet

I Tromsø har politiet avsluttet en fest med opptil 60 ungdommer, hvorav mange var mindreårige.

– Foresatt til den mindreårige som arrangerte festen, er varslet og på vei hjem for å passe på at festen forblir avsluttet, meldte de.

I en senere oppdatering opplyste Troms politidistrikt at mange mindreårige ungdommer gikk rundt beruset i sentrum av Tromsø.

– Vi har akkurat tatt hånd om en beruset 14-åring som var helt ute av stand til å ta vare på seg selv. Pårørende er varslet, skrev de.

Trengsel

Det har også blitt meldt om lange køer utenfor Tromsøs utesteder.

– Dørvaktene ved ett utested har bedt oss om bistand. Det skal være så mye press i køen utenfor utestedet at folk i køen mister pusten, opplyste operasjonssentralen.

Politiet reiste til stedet for å roe ned køen.

Vest politidistrikt innbrakte seks personer i drukkenskapsarrest i Bergen og én i Nordfjord, og de melder om mange berusede personer og ordensforstyrrelser.

I Trondheim måtte en person behandles for kutt i hodet etter å ha blitt slått med en flaske inne på et utested. En mistenkt er avhørt i saken.