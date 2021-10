Leteaksjon etter kvinne ved Hallingskarvet

NTB

En kvinne i 30-årene har gått seg vill i området ved Hallingskarvet i Hol kommune. Det foregår en leteaksjon for å finne kvinnen.

Kvinnen ringte selv til nødetatene og fortalte at hun hadde gått seg vill, men samtalen ble avbrutt.

– Hun sa at hun hadde lite strøm på telefonen, og det er også en mulighet for at det er dårlig dekning på fjellet, forteller operasjonsleder Jan Kristian Jonsrud i Sørøst politidistrikt.

Politiet, luftambulanse, redningshelikopter og frivillige mannskaper er satt inn i søket. Kvinnen er fra Estland, og politiet meldte om leteaksjonen klokken 19 lørdag kveld.

– Vi fortsetter å lete henne så lenge det er forsvarlig. Det er mye snø og vind i området, forteller Jonsrud noen timer senere.