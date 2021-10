Over 100 ungdommer går gatelangs i Porsgrunn sentrum – politiet ber foreldre komme og hente dem

NTB

Politiet i Tromsø avsluttet en fest med 50–60 ungdommer der flere var mindreårige. I Porsgrunn går over 100 ungdommer, flere berusede, gatelangs.

– Politiet oppfordrer foreldre med barn i tenårene om å sjekke hvor de er og hente dem om de er i Porsgrunn sentrum, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

De melder at over 100 ungdommer går gatelangs i byen, og at flere av de skal være berusede. Flere av ungdommene er så unge som 13–15 år, ifølge politiet.

– Det er mange fulle ungdommer som går i gatene. Vi vil gjerne at foreldrene skal hente dem så det ikke oppstår ulykker som at de blir påkjørt, forteller Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

I Tromsø opplyser politiet at de har avsluttet en fest med opptil 60 ungdommer til stede, der mange av de var mindreårige.

– Foresatt til den mindreårige som arrangerte festen, er varslet og på vei hjem for å passe på at festen forblir avsluttet, meldte de.

I en senere oppdatering skriver Troms politidistrikt at det også i Tromsø sentrum er mange mindreårige ungdommer som går rundt beruset.

– Vi har akkurat tatt hånd om en beruset 14-åring som var helt ute av stand til å ta vare på seg selv. Pårørende er varslet, skriver de.