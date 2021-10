Sjokkmelding fra Coop

Flere tusen arbeidsplasser står i fare.

– I dag har Coop gitt sine leverandører en sjokkmelding. De vil kutte ut mesteparten, 75 prosent, av selgeroppfølging i butikk, så fort som mulig, og senest i slutten av neste år, sier Monica A. Paulsen til DN.

Hun er forbundsleder i YS-organisasjonen Negotia.

Paulsen syns Coop misbruker markedsmakten sin «til å herje med leverandørindustrien», og anslår at mellom to og tre tusen personer kan miste jobbene sine i bransjen, avhengig av om de andre aktørene følger Coop, skriver Nettavisen.

Til DN har kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, bekreftet at de vil redusere leverandørenes tilgang til sine butikker.

– Vi vet at dette vil få konsekvenser for leverandører og deres ansatte, men samtidig er dette helt nødvendig i en bransje i stor endring. For å gi god tid til omstilling har vi besluttet at endelig gjennomføring vil skje innen utgangen av 2022, skriver Kristiansen i en epost til avisen.

Kristiansen er overbevist om at dette er til det beste for kundene, da det vil holde kostnadsnivået nede og bidra til billigere varer.