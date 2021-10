Mann alvorlig skadd i skyteepisode i Oslo – etterforskes som drapsforsøk

NTB

En mann ble alvorlig skadd i en skyteepisode i Vika i Oslo lørdag morgen. Hendelsen etterforskes som drapsforsøk. Ingen er foreløpig pågrepet.

Mannen er alvorlig skadd, men utenfor livsfare, ifølge TV 2. Han er i tidlig 20-årene.

Klokka 10.30 bekreftet Johnsrud overfor Dagbladet at det er blitt brukt et skytevåpen. Han sa samtidig at politiet har sikret en bil i forbindelse med skyteepisoden.

Lørdag ettermiddag har flere vitner blitt avhørt, og den skadde er ute av operasjon og vil bli avhørt av politiet.

– Det fremstår ikke tilfeldig, men det er for tidlig å si noe mer om motiv. Det ser heller ikke ut som det er tilknyttet et ran, sier Grete Metlid, leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt til NRK.

Metlid informerer at de kommer til å fortsette etterforskningen utover kvelden.

Politiet meldte om hendelsen klokka 5.24 lørdag.

– En person har skader i kroppen som kunne være forenlig med skuddskader. Han har vært sammen med en kvinne som er tilnærmet uskadd, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB tidlig lørdag morgen.

Kvinnen har også status som fornærmet i saken.

Den skadde mannen ble funnet i området under Oslo Konserthus. Han har ifølge politiet vært bevisst hele tiden.

Det er ingen pågrepne eller mistenkte i saken.