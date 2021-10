Skoleansatt i Bergen siktet for overgrep mot barn under 14 år

En mann ble lørdag ettermiddag i Bergen tingrett fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Mannen er siktet for overgrep mot barn under 14 år. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

En mann ble i Hordaland tingrett lørdag fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, siktet for overgrep mot barn under 14 år.

Mannen er ansatt på en skole i Bergen. Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, skriver Bergens Tidende.

Ifølge mannens forsvarer, Einar Råen, erkjenner mannen det han er siktet for og samtykker til varetektsfengslingen.

Det er ikke opplyst om fornærmede i saken har tilknytning til skolen der mannen er ansatt.

Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe ved byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett bekrefter til avisen at de er informert om at en av kommunens ansatte er arrestert og varetektsfengslet.

– Vi er gjort kjent med at det har vært en pågripelse og vi samarbeider med politiet, sier Bøe.

Han vil ikke kommentere hvilke konsekvenser saken vil få for mannens ansettelsesforhold i kommunen.

– Det har vi ingen kommentar til på det nåværende tidspunkt, sier kommunaldirektøren.

Lørdag ettermiddag sendte Bergen kommune ut en pressemelding om saken.

– Vi jobber nå med å mobilisere aktuelle ressurser for å støtte dem som er berørt, skriver Bøe i meldingen.