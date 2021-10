Felte to lamaer – trodde det var hjort

NTB

En jeger ble fortvilet da han fant ut at han hadde skutt to lamaer han trodde var hjort i Nord-Fron kommune i Innlandet, melder VG.

Mannen var del av et jaktlag, men gikk for seg selv da han fikk øye på det han trodde var tre hjort. Han skjøt og traff to av dem, men begynte å ane at det var noe spesielt da det tredje dyret ikke stakk, sier politistasjonssjef Jon Gaarden avisa.

– Da han gikk fram til dyrene, så han til sin forferdelse at dette ikke var hjort, sier Gaarden.

– Hadde det vært hjort, så hadde den siste forduftet da de andre ble skutt. Men lamaen skjønte ikke at den var jaktet på, sier han.

Jegeren meldte med en gang fra til politiet, jaktleder og eier av lamaene. En patrulje ble sendt til stedet, og mannen ble avhørt.

Mannen har ifølge Gaarden lagt seg flat og fortalt at han kommer til å gjøre opp for seg på alle måter. Han blir nå anmeldt av politiet.