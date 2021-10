NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Mann til sykehus i Oslo – trolig med skuddskader

En mann er fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Vika i Oslo. Skadene er forenlig med skuddskader, ifølge politiet. Mannen var ved bevissthet.

Oslo-politiet meldte om hendelsen klokka 5.24 i natt. Foreløpig vet politiet lite om hva som har skjedd.

Casper Ruud til semifinale i San Diego

Casper Ruud overbeviste mot italienske Lorenzo Sonengo i turneringen i San Diego, og nå er den norske tennisstjernen klar for semifinalen.

Nordmannen vant det første settet 6–1 i ATP 250-turneringen i natt norsk tid. I det andre settet bød italieneren på mer motstand, men Ruud vant til slutt 6-4, og Ruud var videre.

484 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 484 koronasmittede i Norge. Det er 221 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 554 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 691, så trenden er synkende.

Smittetallet for Oslo siste døgn er 156, noe som er 51 færre enn samme dag forrige uke og 61 færre enn torsdag.

700.000 koronadødsfall

Antall koronarelaterte dødsfall i USA passerte i natt norsk tid 700.000 siden pandemien startet.

Det høye dødstallet er frustrerende for helsepersonell i frontlinjen og helsemyndigheter, fordi vaksiner har vært tilgjengelig for alle amerikanere i snart seks måneder. Likevel har rundt 70 millioner amerikanere latt være å vaksinere seg, noe som skaper grobunn for deltavarianten. Spredningen av viruset går nå imidlertid saktere enn før.

Frontkollisjon ved Notodden

En person er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en frontkollisjon på E134 i Notodden kommune.

Ifølge Sørøst politidistrikt skjedde ulykken i nærheten av Maristeinmoen. Politiet meldte om ulykken før klokka to i natt.

Soldater blir tankbilsjåfører

Mandag setter Storbritannia inn hæren inn for å bøte på sjåførmangelen og levere drivstoff til landets bensinstasjoner.

Bensinstasjoner over hele Storbritannia har siden starten på uken vært rammet av bensinmangel. Bilister har stått i kø. Regjeringen har opplyst at mangel på sjåfører er årsaken til bensinkrisen.