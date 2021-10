Legeforeningen: Helsepersonell må prioriteres for tredje vaksinedose

NTB

Legeforeningen forventer at helsepersonell skal prioriteres hvis Folkehelseinstituttet anbefaler en tredje dose coronavaksine til utvalget grupper.

Folkehelseinstituttet er i gang med å vurdere om det skal tilbys en tredje dose. Blant spørsmålene de ser på, er om dette er aktuelt for befolkningen generelt eller kun utsatte grupper.

Legeforeningen ber FHI og Helsedirektoratet avklare om også helsepersonell skal stå på den prioriterte listen.

– Vi har blant annet vært tydelige på, og fått gjennomslag for, at helsepersonell må prioriteres for vaksine. Tidlig i utbruddet krevde vi bedre informasjon fra helsemyndighetene og bedre tilgang på nødvendig smittevernutstyr, sier president Anne-Karin Rime.

Faren for å smitte pasienter og sikre at helsepersonell ivaretas er sentrale poenger i vurderingen, mener hun.