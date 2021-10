Politiet ruster seg mot en ny festhelg

Første helg etter gjenåpningen av landet bar preg av folkefest og kaos. Nå ruster politiet seg for nok en festhelg. Bildet er fra Stavanger.

NTB

Forrige helg bar preg av folkefest og kaos da landet ble gjenåpnet etter pandemien. Nå ruster politiet seg for nok en festhelg.

Det er ikke bare politiet som stålsetter seg for å unngå kaotiske tilstander til helgen. VG skriver at også utelivsbransjen og kommunene er i beredskap.

I Trondheim svimte folk av i trengselen for å komme inn på utesteder den første gjenåpningskvelden. I Oslo var det over 60 meters kø for å komme inn enkelte steder, og på små og store steder rundt i landet var det folkefest, kombinert med kaos, masseslagsmål og amper stemning.

I Oslo rykket politiet ut til 190 oppdrag og sammenlignet helgen med en nyttårsaftenfeiring eller 17. mai-feiring i hovedstaden. Denne helgen sørger politiet for ekstra bemanning.

– Vi venter mye folk ute og like stor aktivitet også denne helgen. Det vil si mer enn normalt. Vi er godt bemannet, forberedt og rustet, sier fungerende stabssjef i Oslo politidistrikt Henrik Hartmann til avisen.

Også i Trondheim rigger politiet seg for en ny festhelg, i full samarbeid med utelivsbransjen og kommunen, som har sørget for ekstra vektertjeneste og fysiske avsperringer.

– Alle stormet til byen sist helg for å feire. Det var kaotisk og kunne blitt farlig, sier seksjonsleder for forebyggende patrulje i trondheimspolitiet Torkjel Rendal.