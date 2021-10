Unge snusere får svakere beinbygning

NTB

Ungdom som snuser, får mindre sterke bein i kroppen enn dem som ikke snuser, viser ny forskning.

Ved UiT Norges arktiske universitet har forskerne sett på sammenhengen mellom snusing og røyking og beintetthet på unge mellom 15 og 19 år, skriver NRK.

Studien viser at de som snuser, har en gjennomsnittlig økning i beintettheten på omtrent 1,5 prosent i løpet av to år, som betyr at de får mindre sterke bein.

Hos dem som ikke snuser, har beintettheten en økning opp mot 4 prosent.

– Skjelettet skal bygges opp i denne alderen, og du skal bruke det resten av livet. Det er en kritisk periode for å få et sterkt og godt skjelett, sier førsteforfatter av studien, Ole Andreas Nilsen.

Fra før er det kjent at snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen, samt at det gir økt risiko for kreft i magesekk, lunger, tykktarm og endetarm.