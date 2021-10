Tono fjerner gratis-unntak for strømmede gudstjenester

– At coronafritaket opphører nå, var varslet i god tid og er i tråd med den linjen som Tono har lagt seg på de siste månedene, sier KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

NTB

1. oktober fjerner Tono fritaket som har gjort at kirker ikke har måttet betale vederlag for å strømme gudstjenester med musikk.

Opprinnelig koster det 300 kroner for å strømme en gudstjeneste med musikk. Siden januar i år har Tono gjort unntak for kirker, for at de skulle nå ut til folk tross pandemiens restriksjoner.

Fritakets opphør skyldes gjenåpningen av samfunnet. For tiden fra 1. oktober ber Tono menigheter som ønsker å sende gudstjenester med musikk på nett om å inngå ordinær avtale med dem.

– At coronafritaket opphører nå, var varslet i god tid og er i tråd med den linjen som Tono har lagt seg på de siste månedene: Digital formidling skal være gratis når folk ikke får lov til å samles, sier kommunikasjonsdirektør Trygve Jordheim i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.