Ny delta-variant oppdaget i Norge: FHI varsler andre land om funnet

Den nye delta-varianten har vist seg å ha egenskaper som gjør den bedre i stand til å slippe unna immunitet og dermed gjøre mennesker syke. Dette bildet viser et coronavirus laget av et elektronmikroskop, på vei ut av en infisert celle, etter å ha tvunget den til å lage kopier av viruset.

14 nordmenn har fått påvist en ny og hittil ukjent variant av Delta-viruset. FHI følger utviklingen nøye og har samtidig varslet andre land.

Ikke før er Norge gjenåpnet, så melder Folkehelseinstituttet om at en ny og fremmed Delta-variant kan være i ferd med å spre seg i Norge.

De 14 første tilfellene er lokalisert i Møre og Romsdal.

Den nye Delta-varianten har vist seg å ha egenskaper som gjør den bedre i stand til å slippe unna immunitet og dermed gjøre mennesker syke. Dette vil også kunne gjelde vaksinerte. På fagspråket kalles dette en endring i spikeposisjon 484 (E484A).

– Vi holder godt øye med denne posisjonen fordi mutasjon i posisjon 484 anses å ha hjulpet bekymringsvariantene beta og gamma til å unnslippe immunitet, sier seniorforsker Olav Hungnes ved FHI til Dagbladet.

Må være på vakt mot nye mutasjoner



Til sammen 4.154.083 personer er vaksinert med første dose av coronavaksine i Norge. Det viser FHIs statistikk torsdag. 3.641.558 personer har fått andre dose.

Dermed har 77,1 prosent av befolkningen fått første dose, mens 67,5 prosent av befolkningen er fullvaksinerte.

Likevel er det grunn til å være på vakt dersom nye varianter skulle vise seg å være mer motstandsdyktige mot coronavaksinen og kan trenge gjennom kroppens forsvarsverker.

Det er dette som anses som den største trusselen mot at pandemien kan nedkjempes. I flere fattige land er bare en brøkdel vaksinert, mens rike land vurderer både tredje og fjerde booster-dose.



FN advarer verden mot å la fattige land i stikken



FNs generalsekretær António Guterres

Frykten er at nye mutasjoner kan oppstå i land hvor coronaviruset sprer seg uhindret fordi befolkningen ikke er beskyttet.



FNs generalsekretær António Guterres har flere ganger bedt verdens rikeste land om å bidra med vaksiner til fattige land for å stanse pandemien.

– Viruset truer hele menneskeheten, og menneskeheten må kjempe imot. Global handling og solidaritet er helt avgjørende. De enkelte lands innsats er ikke nok, sier Guterres.

Norge har varslet andre land om funnet



Etter at FHI ble klar over den nye mutasjonen i Møre og Romsdal, har instituttet varslet andre land om dette via EWRS-nettverket.

Dette gjøres rutinemessig i den felles globale kampen for å slå ned pandemien. Tilsvarende blir Norge varslet dersom det identifiseres nye mutasjoner andre steder i verden.



– Det europeiske tidligvarslingssystemet EWRS brukes av landene til å informere hverandre om hendelser av større eller mindre betydning, og det går mange slike meldinger i dette systemet hele tida, sier seniorforsker Olav Hungnes ved FHI til Dagbladet.

Regjeringen holdt ny rapport hemmelig



Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Senest 27. september uttalte FHI at de på dette tidspunktet ikke kunne se noen nye mutasjoner som kunne slå ut den hittil kjente Delta-varianten.

«Vi ser nå globalt ingen varianter som ser ut til å kunne utkonkurrere deltavarianten, som oppsto for snart ett år siden. Det er lite sannsynlig at en ny variant vil nå å gi stor spredning og utfordringer i Norge innen jul, siterte Aftenposten fra en ny situasjonsrapport.

Den hemmeligstemplede rapporten ble sendt helseminister Bent Høie 20. september, men ble først offentliggjort da regjeringen besluttet å gjenåpne Norge fem dager senere.

Mu-varianten oppdaget i Norge



En av de nye variantene, Mu-varianten, som er den dominerende coronavarianten i Colombia, er nå påvist i til sammen 43 land. Denne varianten har svært høy smittsomhet. Folkehelseinstituttet har tidligere bekreftet at det er påvist minst fem tilfeller av Mu-varianten i Norge.

I den nye rapporten, «Hverdag med økt beredskap – rapportering fra ekspertgruppen om en langsiktig strategi for et gjenåpnet Danmark», blir det advart mot å tro at pandemien er et tilbakelagt stadium.

«Det er lite sannsynlig at det nye coronaviruset vil bli eliminert som en global sykdomstrussel de neste årene med vaksinasjon alene. Så lenge vi har voldsomme utbrudd globalt, er det imidlertid en risiko for at det vil oppstå mer problematiske coronavirus-varianter et sted på kloden.»