NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Ruud slo tennislegenden Murray

Tidligere verdensener Andy Murray bød på god motstand for Casper Ruud, men den norske tennisstjernen tok seg videre til kvartfinalen i turneringen i San Diego.

Ruud vant med settsifrene 7-5, 6-4 i andre runde av ATP 250-turneringen i natt norsk tid. I kvartfinalen venter italieneren Lorenzo Sonego.

Smitten ned i Norge – opp i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 581 koronasmittede i Norge. Det er 140 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 585 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 699, så trenden er synkende.

I Oslo er det registrert 218 nye koronasmittede siste døgn. Det er 33 flere enn samme dag forrige uke og 56 flere enn onsdag.

Australia åpner grensene

Australia står klar til å gradvis gjenåpne grensene for australiere i utlandet, som vil kunne dra hjem til Australia, og for australiere som kan få dra til utlandet. Dette blir mulig når målet om 80 prosent vaksinasjonsrate er nådd innen noen uker. Det opplyste statsminister Scott Morrison i natt norsk tid.

Landets egne borgere har, med visse unntak, vært hindret fra både å kunne dra til Australia og fra å forlate landet i 18 måneder.

Utsatte handelssamtaler

Handelssamtalene mellom Australia og EU utsettes i en måned, fra oktober til november, opplyste Australias handelsminister Dan Tehan natt til i dag norsk tid.

Beslutningen kommer i kjølvannet av ubåtsaken, der Australia i forrige måned avlyste en stor ubåtkontrakt med Frankrike. I stedet skal Australia bygge minst ubåter i et nytt forsvarssamarbeid med USA og Storbritannia. Skrinleggingen av den franske avtalen har skapt kraftig sinne i Paris. Tehan nektet i natt å si om ubåtsaken er årsak til forsinkelsen av handelssamtalene.

Kontroll over fengsel

Politi i Ecuador har tatt tilbake kontrollen over et fengsel i Guayaquil etter et gjengopprør mellom innsatte der 118 personer døde og flere titalls ble skadd tidligere i uken. Myndighetene har kalt hendelsen den verste fengselsmassakren i landets historie.

Kunngjøringen kom i natt norsk tid etter en enorm sikkerhetsoperasjon. Over 900 politifolk ble satt inn for å ta tilbake kontrollen over fengselet.

Ny test i Nord-Korea

Nord-Korea testet i går et nyutviklet luftvernmissil, meldte det statlige nyhetsbyrået KCNA i natt. Kunngjøringen kom etter at diplomatkilder meldte at FNs sikkerhetsråd skal diskutere situasjonen i Nord-Korea senere i dag.

Tidligere denne uken hevdet Nord-Korea at landet har testet en hypersonisk rakett, og tidligere i september gjennomførte landet flere rakettester. Nord-Korea er underlagt strenge internasjonale sanksjoner over atomprogrammet.

Politiet måtte stanse nattlig oppussing på Romerike

En mann i 30-årene fikk i natt beskjed av politiet om å stanse nattlig oppussing i en flermannsbolig ved Vormsund i Nes kommune. Han fulgte ikke oppfordringen og blir anmeldt.

Mannen fikk det første pålegget klokka halv ett, og anmeldelsen er loggført hos politiet klokka 1.30.