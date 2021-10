Finansdepartementet avviser uklarhet om pendlerregler

Finansdepartementet er ikke i tvil om at Skatteetaten har sitt på det tørre når de sier at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av boligen Stortinget dekker for dem. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Skatteetaten har slått fast at politikerne som bor gratis hjemme, må betale skatt av boligen Stortinget betaler. Finansdepartementet avviser uklarhet i reglene.

Fremtredende advokater har tatt til orde for at Skatteetaten mangler lovhjemmel for å kreve skatt fra politikere som ikke har kostnader til bolig hjemme, skriver Aftenposten.

Finansdepartementet er derimot ikke i tvil om at Skatteetaten har sitt på det tørre.

– Vilkåret om merkostnader har stått i loven siden 1927, sier ekspedisjonssjef Omar Dajani som leder skattelovavdelingen i Finansdepartement til avisa.

Dajani forklarer at hovedregelen er at det skal skattes av alle fordeler man får gjennom jobben. Det gjelder også fri bolig fra arbeidsgiver.

– For å ha rett til skattefritak for fri pendlerbolig, må man oppfylle to grunnvilkår, sier han.

Enten må man bo utenfor hjemmet, det vil si ha pendlerstatus. Ellers må man ha merkostnader på grunn av fravær fra hjemmet.

– Det vil si at man må ha utgifter til to boliger, forklarer Dajani.