Norsk far frifunnet for å ha bortført egen datter fra Kypros

En norsk mann som i seks år har vært etterlyst av Interpol for å ha bortført sin egen datter fra Kypros er frifunnet på alle punkter.

– Jeg har mareritt om natten. Det er som at man har mistet noen, og en sorg som aldri går over, sier mannen til TV 2.

Forrige uke startet straffesaken mot ham i Halden tingrett. Han sto tiltalt for å «ulovlig ha tatt en mindreårig ut av landet».

– Jeg la ned påstand om fullstendig frifinnelse, sier politiadvokat Håvard Tafjord til TV 2.

Torsdag falt dommen i saken. Mannen ble frifunnet på alle punkter.

52-åringens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, mener dette er noe man sjeldent opplever som advokat

– Så takk for at jeg fikk oppleve dette, men det er altfor sent. Dette skulle skjedd for fire år siden, sier forsvarer Mette Yvonne Larsen til TV 2.

For barnets mor kom påstanden om frifinnelse som et sjokk.

– Min klient ble veldig overrasket over aktors påstand, sier morens bistandsadvokat Sol Elden til TV 2.