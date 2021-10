Mann i 20-årene dømt til ti og et halvt års fengsel for nettovergrep

NTB

En mann fra Hordaland er dømt til fengsel i ti og et halvt år for å ha misbrukt flere unge jenter på internett.

Bergens Tidende skriver at mannen i retten innrømmet forholdene, som pågikk fra 2018 til 2020. Han forklarte i avhør at han hadde chattet med over 100 jenter under 16 år.

Mannen i 20-årene er tidligere ustraffet. I dommen fra Hordaland tingrett heter det at han har løyet om alderen sin og manipulert de unge jentene for å få tilsendt nakenbilder og -videoer.

Ifølge mannens egen forklaring fikk han mellom 20 og 30 jenter under 16 år til å begå seksuell omgang med seg selv. Han antar selv at rundt 80 prosent var mellom 8 og 14 år.

Det ble også tatt beslag i en rekke overgrepsbilder og -videoer, som viser seksuelle overgrep mot barn og dyr.

– Dette er noe av det verste jeg har sett i en rettssak, sier May Britt Løvik, en av bistandsadvokatene, til Bergens Tidende.

Avisen har ikke lykkes å få en kommentar fra advokat Erik Johan Mjell, som forsvarte mannen i tingretten. Aktor Eli Valheim opplyser at dommen på ti og et halvt år er mildere enn hun ba om, og at det er opp til statsadvokaten om dommen skal ankes.