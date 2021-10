Mann dømt for vold mot AUF-medlem

NTB

En 65 år gammel mann er dømt til 60 dagers fengsel for vold mot et AUF-medlem utenfor Samfundet i Trondheim etter en partilederdebatt i september.

65-åringen ble torsdag dømt for flere tilfeller av vold og hensynsløs atferd, skriver Adresseavisen.

Blant annet er han dømt for å ha slått AUF-medlem Mathias Solli (20) etter partilederdebatten i Trondheim i september. Mannen skal ha ropt «Breivik hadde rett. Dere skal alle dø», under hendelsen.

Da saken gikk for retten, nektet mannen for å ha slått Solli med et glass, samt for å ha ropt støtteerklæringer til Utøya-terroristen.