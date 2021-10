18-åring dømt for drapsforsøk etter knivstikking i Oslo

NTB

En 18 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til tre år og et halvt års fengsel etter å ha knivstukket en mann under et pillesalg i Oslo i romjulen i fjor.

Knivstikkingen skjedde ved Kiwi-butikken i Storgata i Oslo 29. desember i fjor.

Den fornærmede skulle kjøpe piller av 18-åringen da det oppsto en uenighet om betalingen. Den fornærmede gikk til angrep på 18-åringen før sistnevnte knivstakk den andre flere ganger.

Ifølge den rettsmedisinske sakkyndige uttalelsen ville mannen ha omkommet om han ikke fikk livreddende behandling raskt.

18-åringen innrømte under rettssaken i Oslo tingrett at han knivstakk den fornærmede, men sa at han kun ville forsvare seg og ikke drepe mannen.

Flertallet av rettens medlemmer mente at mannen kunne forstå at knivstikkene kunne medføre livstruende skader. Mindretallet, bestående av en av meddommerne, mente på sin side at 18-åringen kun handlet instinktivt for å forsvare seg, og at forsettet kun omfatter grov kroppsskade.

Dommen på tre år og seks måneders fengsel er i tråd med aktors påstand.

I retten sa forsvarer Erik Dammen Stoltz at mannen kun handlet i nødverge.

– Jeg er uenig med tingrettens flertall og enig med mindretallet. Slik dommen er formulert, fremstår det som om retten har konstruert skyld i denne saken, sier Stoltz til NTB.