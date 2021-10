200.000 Volkswagen-busser kan ha farlige dører

NTB

En mulig feil i lukkemekanismen kan føre til at dørene på over 200.000 T6-busser fra Volkswagens kan åpne seg mens bussen kjører, ifølge tyske myndigheter.

Ifølge den nasjonale tyske myndigheten for kjøretøy (KBA) kan minusgrader føre til at vann i låsesystemet fører til skader, noe som kan gi inntrykk av at døren er låst uten at den er det.

KBA jobber nå med en nasjonal tilbakekalling av modellen, som trolig vil gjelde 67.400 busser. Feilen gjelder T6-modeller bygd mellom 2019 og 2021 og gjelder over 200.000 busser på verdensbasis.

Det er foreløpig ikke blitt rapportert om at mennesker er blitt skadd.