Kreftforeningen bekymret: Langt færre fikk påvist brystkreft under pandemien

NTB

Langt færre norske kvinner har fått påvist brystkreft under koronapandemien. Kreftforeningen frykter at mange vil få en forsinket diagnose fremover.

Tall fra Kreftregisteret viser at det var 300 færre brystkrefttilfeller i 2020 enn i 2019. En så stor nedgang har aldri før vært registrert for brystkreft fra ett år til et annet.

– Det er ingen grunn til å tro at færre utviklet brystkreft i fjor. Dette er svært alvorlig når vi vet at jo tidligere brystkreft oppdages, jo bedre blir prognosen og jo mer skånsom blir behandlingen, sier styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen.

Testsentre måtte stenge

I 25 år har alle norske kvinner i alderen 50–69 år fått tilbud om jevnlige røntgenundersøkelser for å sjekke om de har brystkreft. Gjennom det såkalte Mammografiprogrammet oppdages brystkreftsvulster tidlig, og det har redusert dødeligheten med 20 prosent, opplyser Kreftforeningen.

Som følge av koronapandemien måtte testsentrene for mammografi holde stengt en periode av smittevernhensyn.

Oppfordrer til testing

– Selv om mammografiscreeningen nå er i gang igjen, er det kraftige forsinkelser flere steder i landet. Vi kan derfor ikke få oppfordret kvinner nok til å gå til legen dersom de oppdager en kul eller andre mistenkelige endringer i brystet sitt, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Årets Rosa sløyfe-aksjon starter fredag 1. oktober. Som følge av den store nedgangen i oppdagede brystkrefttilfeller, handler aksjonen i år om tidlig oppdagelse. Moteskaperen Nina Skarra har designet årets sløyfe.