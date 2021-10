Mannen som er siktet for Nav-drapet, ble pågrepet for knivtrusler i 2015

En kvinne ble drept på Nav Årstad i Bergen mandag i forrige uke. Les mer Lukk

NTB

Mannen som er siktet for å ha knivdrept en kvinne på Nav Årstad i forrige uke, ble i 2015 pågrepet for å ha truet to unge kvinner med kniv i Bergen.