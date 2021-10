Både Ap og SV fram på måling

NTB

Ap får en oppslutning på 27,3 prosent på Vårt Lands partibarometer for september, opp 1 prosentpoeng fra valget. SV går fram 1,1 prosentpoeng til 8,7 prosent.

For Sp, det tredje partiet som har deltatt i regjeringssonderingene, er oppslutningen på Vårt Lands måling 12,8 prosent, et fall på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med stortingsvalget 13. september.

Onsdag ble det kjent at SV trekker seg fra sonderingene om et rødgrønt regjeringssamarbeid, men partiet håper fortsatt på innflytelse som budsjettpartner. Ap, Sp og SV ville med meningsmålingen som valgresultat ha fått 85 mandater, akkurat det som trengs for stortingsflertall – og fire færre enn partiene faktisk fikk ved valget.

På målingen faller Rødt 0,7 prosentpoeng og ligger dermed akkurat på sperregrensa på 4 prosent. Samtidig hever seg MDG seg over grensa med en oppslutning på 4,4 prosent, opp 0,5 prosent.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger: KrF 3,5 (-0,3), Venstre 4,3 (-0,3), Høyre 20,8 (+0,4), Frp 11,2 (-0,4) og andre 3,2 (-0,4).

Målingen er gjort av Norstat i perioden 21. til 25. september, og 959 personer har svart. Feilmarginen ligger mellom 1,2 og 3,2 prosentpoeng og er som vanlig størst for de største partiene.