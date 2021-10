Trondheim innfører tiltak etter festhelg

Det var mange ute på byen da Norge gjenåpnet 25. september. Her fra Oslo. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

NTB

Trondheim kommune ble tatt på senga av at så mange ville ut på byen tidlig på kvelden gjenåpningsdagen. Nå innføres festtiltak.

Det ble blant annet meldt om at flere besvimte i køene utenfor Trondheims utesteder da Norge ble gjenåpnet. Nå skal kommunen innføre tiltak som minner om de man hadde i helgene før pandemien.

– Politiet og utelivet har beskrevet trengselen som ganske kritisk i en periode, før man fikk kontroll. Det opplevdes nok ganske dramatisk for dem som sto inneklemt i køene, sier kommunedirektør Morten Wolden til Dagbladets Børsen.

– Helga som kommer blir kanskje den mest krevende, siden folk fortsatt opplever gjenåpningsrusen og vil ut for å feire, sier Wolden.

Politiet opplyser at de var uforberedt på at så mange ville ut så tidlig på kvelden. Nå lages planer for en beredskap som minner om helgene før pandemien.

– Det var rimelig kaotisk og kunne blitt farlig, sier seksjonsleder for forebyggende patrulje i Trondheim, Torkjel Rendal