Høstferien starter vått i sør – Nord-Norge er værvinneren

NTB

Pakk med regntøy hvis du skal på høstferie i Sør-Norge. Det skal bøtte ned i sør, mens Nord-Norge blir værvinneren.

Er du blant dem som starter høstferien fredag, er det ingen grunn til å skru opp forventningene om været. Himmelens sluser vil åpne seg og gi de høstferierende noen våte fridager i sør.

Årsaken er noen lavtrykk som ligger ute i Norskehavet.

– De har med seg ganske mye nedbør, sier vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Denne nedbøren treffer områdene som starter høstferie fredag. Så starten av høstferien ser ganske våt ut, sier hun.

Spesielt fredagen vil bli regntung i sør, skal vi tro meteorologene.

Kommende uke er det høstferie i Oslo, Viken, Agder, Troms og Finnmark, Nordland og Svalbard.

Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark og Vestland må vente til neste uke med «potetferien».

Regn, regn og mer regn. Det blir en våt start på høstferien, for dem som har det i Sør-Norge. Les mer Lukk

Vil «bøtte ned»

Verken paraply eller sydvest bør legges i skuffen. Lørdag er lyspunktet at det kan bli perioder med oppholdsvær, men søndag skal det igjen «bøtte ned».

Hvilken vei dette lavtrykket så tar, er usikkert. Foreløpige prognoser viser at regnværet fortsetter mandag.

– Så det ser ut som det er en grå start på høstferien.

Temperaturene i Sør-Norge vil ligge på mellom 10 og 13 grader de fleste steder. Fredag kan Sørlandet få opp mot 15 grader, mens det i Innlandet kan krype ned på 9 grader.

– Kjempefint vær

Det blir ikke store forskjellen i temperaturene mellom nord og sør, men der stopper også likhetene – for det er Nord-Norge som er værvinneren fram til søndag.

Her kan man vente seg det Skjervagen kaller kjempefint vær. Unntaket er muligens lengst sør i Nordland, der det kan komme noe nedbør fredag. Men i resten av Nord-Norge ser det lovende ut.

Hvordan det ser ut lørdag, kommer an på hvor lavtrykket slenger fra seg nedbør, men det er store sjanser for at det blir pent vær også lørdag. Det betyr sol, men med litt mer skyer.

Søndag begynner det å snu, da lavtrykket beveger seg oppover og vil gi spredt regn.

– Mandagen ser også dårlig ut, da kommer det litt mer nedbør, sier meteorologen til NTB.

Vinterdekk?

Høstferien betyr for mange en tur på fjellet. Spørsmålet er derfor om man bør sko om bilen og legge på vinterdekk.

Ifølge Skjervagen er det en sørlig retning på været, noe som gjør at vi ikke får det kalde været man får hvis lavtrykket hadde kommet fra nord og nedover.

– Det blir ikke kjempekaldt, men plutselig kan det komme snø i fjellet. Så for å sikre meg, ville jeg nok skiftet til vinterdekk, sier meteorologen.

Hun forteller at snøgrensen fredag vil ligge på rundt 1.400 meter enkelte steder.

Sludd og snø på Svalbard

For Svalbard ser det bra ut i Longyearbyen fredag, mens det er ventet nedbør lengst i nord. Det er muligheter for spredt regn og sludd lørdag, mens det søndag ventes mer regn og muligheter for snø en del steder.

Temperaturene ligger på fire grader fredag, før det kryper sakte ned mot én grad søndag.