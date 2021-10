NTNU-forsker tiltalt for å ha delt informasjon om forsvarsmateriell med iranere

En professor ved NTNU er tiltalt for å ha delt informasjon om forsvarsmateriell med forskere fra Iran.

NTB

En professor som jobbet ved NTNU, er tiltalt for å ha brutt sanksjonene mot Iran ved å invitere gjesteforskere fra Iran og gi dem tilgang til et laboratorium.

– Vi har tatt ut tiltale mot en person for brudd på sanksjonsregelverket, blant annet brudd på Iran-forskriften, eksportkontrollforskriften og et datainnbrudd, sier statsadvokat Frederik Ranke til NRK.

Tiltalen kommer etter at forskeren og en forskerkollega inviterte fire gjesteforskere fra Iran til NTNU i perioden fra februar 2018 til juli 2019.

– Vi mener at han har brudd sanksjonsregime til Iran ved å invitere over gjesteforskere som har fått tilgang på listeførte instrumenter, uten at han har satt NTNU i stand til å få en forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet, sier Ranke.

Mannen som nå er tiltalt ga iranerne opplæring og veiledning, ifølge Ranke.

Den tiltalte professoren nekter straffskyld.

Den andre NTNU-forskeren som inviterte gjesteforskerne var også siktet i saken, men saken mot denne forskeren er henlagt.