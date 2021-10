PRIO-direktør fjerner vaksinesamarbeid fra fredspristips

880.320 doser med Moderna-vaksiner fra USA ankommer Nairobi i Kenya via COVAX. PRIO tror ikke vaksinasjonssamarbeidet har oppfylt sitt potensial i tilstrekkelig grad til å få Nobels fredspris. Foto: Brian Inganga / AP / NTB

NTB

PRIO har revurdert sin topp fem-lista med kandidater til Nobels fredspris. Reportere uten grenser ligger nå på topp, mens vaksinesamarbeidet Covax er ute.

Tradisjonen tro la direktør Henrik Urdal i Institutt for fredsforskning (PRIO) i vår fram en liste med sine fem favoritter til å motta årets fredspris. Den er nå gjennomgått og onsdag formiddag lagt ut igjen – med ny toppkandidat.

Det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax er fjernet fra lista.

– I februar var det lovende takter, håp om å få distribuert vaksiner til fattigere land ved å ha tilgang Covax. Det har i veldig liten grad skjedd, og da gjerne fordi rikere land har fullvaksinert sine egne først. Covax kunne ha lyktes, men det har de ikke. Jeg mener de ikke har oppnådd nok til å få en fredspris, sier Henrik Urdal til NTB.

Dermed seiler Reportere uten grenser (RSF) opp på topp, som kandidat for innsatsen medier gjør for å sikre allmenn tilgang til pålitelig informasjon. Nummer to den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja.

På tredjeplass har Urdal nå lagt til FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og FNs klimasjef Patricia Espinosa, foran fellespris til den israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem og Palestinsk senter for menneskerettigheter.

Nummer fem på lista er kombinert den fengslede uiguren Ilham Tohti og demokratiforkjemperen Nathan Law Kwun-chung.