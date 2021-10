Forsvareren til Tengs-siktet ber politiet gå ut med flere opplysninger

NTB

Stian Kristensen, som forsvarer mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, mener politiet må gå ut med flere detaljer om hva de bygger sin mistanke på.

– Jeg tenker at der vi har kommet nå, med alle de spekulasjonene og ryktene som går i mediene, og det jeg betegner som et karakterdrap på min klient, så ønsker jeg at politiet går ut med flere opplysninger i forhold til det mistankegrunnlaget de har, slik at allmennheten kan få flere opplysninger, sier Stian Kristensen til TV 2.

Tirsdag var han med da hans 50 år gamle klient ble avhørt på nytt av politiet om Tengs-saken.

Politiet har siktet mannen for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenker ham også for å stå bak drapet på Tina Jørgensen i 2000. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Fra tidligere er det kjent at et DNA-spor står sentralt i mistankegrunnlaget mot mannen.

Kristensen mener at man ved å gå ut med flere opplysninger vil slippe spekulasjoner, og at man dermed kan forholde seg til realitetene i saken.

Politiet har ikke ønsket å stille til intervju med TV 2, men vil være tilgjengelig for pressen senere onsdag.