Melby glad for at politiet dropper narkohund på skoler

NTB

Politiet skal ikke lenger bruke narkotikahunder på skoler. – Jeg er veldig glad for at for fornuften har seiret, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Ifølge NRK kom Politidirektoratet tirsdag fram til at politiet heretter ikke skal ha med seg narkotikahunder på skoler, verken til demonstrasjon eller faktiske søk. Direktoratet har kommet fram til at de negative konsekvensene er større enn de positive.

– Vi slutter fordi vi har sett at det påvirker læringsmiljøet negativt. I tillegg fører det til stigmatisering av enkeltelever når man går inn i klasserom med søkshund, sier avdelingsdirektør Bjørn Eirik Vandvik i Politidirektoratet.

Kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby sier til NTB hun er «veldig glad for at for fornuften har seiret».

– Det er positivt at skolene og politiet samarbeider om å forebygge kriminalitet, men dette må gjøres på andre måter. På vegne av elevene i hele landet er jeg glad for at det nå settes punktum for denne praksisen.