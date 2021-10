En av tre vil dra på høstferie i år

NTB

31 prosent av de spurte sier at de planlegger å ta høstferie i år. Av dem oppgir 43 prosent at det har tenkt seg til utlandet, med Spania som klar favoritt.

Det kommer fram i Virkes undersøkelse Reisepuls.

48 prosent av dem som planlegger ferie, vil mest sannsynlig dra til private hytter i Norge, mens 42 prosent sier at de vil besøke venner eller familie her i landet. 29 prosent vil benytte seg av hotell, campingplass, hyttegrend eller privat utleie her i landet. Her var det mulig å gi flere svar.

– Det er fantastisk å se at flere virksomheter nå opplever den «ketsjupeffekten» vi har drømt om at skulle komme når det ble lettet på restriksjonene, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

Spania, Sverige og Danmark

Samtidig sier 27 prosent at de sannsynligvis vil tilbringe ferien hjemme.

Når det gjelder utenlandske reisemål, har 37 prosent Spania for favoritt for høstferien. Så f​​ølger Sverige (15 prosent), Danmark (14 prosent), Hellas (13 prosent), Storbritannia og Tyskland (begge 11 prosent).

Ifølge Virke melder turoperatørene nå om stor pågang fra nordmenn som vil ha sol og varme i høstferien. Bergmål mener dette også har sammenheng med at folk har fått øynene opp for pakkereiser, som gir en helt særegen forbrukerbeskyttelse.

– Mange ønsker nok den tryggheten en pakkereise gir etter lang tid med pandemi. Det er derfor ikke overraskende at mange velger å bestille gjennom en reisearrangør som tar ansvar for hele reisen, i stedet for å kjøpe fly og hotell hver for seg. Dette kan nok fort bli en trend fremover, sier Astrid Bergmål.

Innenlands topper Viken, Innlandet og Vestland fylker lista for reiseplaner.

Ikke tilbake på normalen

Lederen i Virke Reiseliv mener det – til tross for at flere nå får muligheten til å reise på tvers av grensene – fremdeles er en vei å gå før reiselivet er tilbake til normalen.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion/Norstat på vegne av Virke i mai-juni 2021, og det er gjort 1.529 intervjuer. I spørsmålene ble det tatt forbehold om at det kom til å være slik at norske myndigheter ikke ville fraråde reiser.