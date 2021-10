Trond Giske innlagt på sykehus

Bilde fra Facebook av stortingsrepresentant Trond Giske som tirsdag ble innlagt på Ullevål sykehus. På Facebook skriver Giske at han fikk diagnosen gallestein og betennelse etter effektive undersøkelser.

NTB

Avtroppende stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) ble innlagt på Ullevål sykehus tirsdag.

På Facebook skriver Giske at han fikk diagnosen gallestein og betennelse etter effektive undersøkelser.

– Narkose og operasjon i morgen, skriver Giske, som har lagt ut bilde av seg selv fra akutten på Ullevål.

– Takknemlig for å bo i et land med et så godt helsevesen med dyktige og omsorgsfulle folk som tar så godt vare på oss, skriver han.

Innleggelsen gjør at Pressens Faglige Utvalg (PFU) utsetter behandlingen av Giskes klage mot fem redaksjoner, skriver Medier24. Saken skulle ha vært oppe på onsdagens møte, men behandlingen utsettes ifølge generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til 27. oktober,

Trond Giske har sittet på Stortinget siden 1997 og har også vært kirke-, utdannings- og forskningsminister 2000–2001, kulturminister 2005–2009 og næringsminister 2009–2013. Han stilte ikke til gjenvalg ved årets valg.