Trond Giske innlagt på sykehus

Avtroppende stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) ble innlagt på Ullevål sykehus tirsdag.

På Facebook skriver Giske at han fikk diagnosen gallestein og betennelse etter effektive undersøkelser.

Bilde fra Facebook av stortingsrepresentant Trond Giske som tirsdag ble innlagt på Ullevål sykehus. På Facebook skriver Giske at han fikk diagnosen gallestein og betennelse etter effektive undersøkelser. Les mer Lukk

– Narkose og operasjon i morgen, skriver Giske, som har lagt ut bilde av seg selv fra akutten på Ullevål.

– Takknemlig for å bo i et land med et så godt helsevesen med dyktige og omsorgsfulle folk som tar så godt vare på oss, skriver han.

Gallestein er små steiner som dannes i galleblæren. Ifølge Helsenorge kan steinene gi intense smerter og en sjelden gang forårsake infeksjon i galleblæren.

Om gallesteinen blokkerer gallegangen, kan man oppleve en intens smerte. Dette kalles gallesteinsanfall eller gallesteinskolikk. De fleste som får gallestein, merker ingen symptomer.

Giske har også galleblærebetennelse, som beskrives som en sjelden tilstand av Helsenorge.

Pasienter med galleblærebetennelse blir som oftest akutt innlagt til sykehusbehandling.