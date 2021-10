Hivsmittet dømt til to år og åtte måneders fengsel for voldtekt

NTB

En hivsmittet mann i 30-årene er i Agder tingrett dømt til to år og åtte måneders fengsel for å ha voldtatt en annen mann.

Voldtekten skjedde på et nachspiel etter en fuktig kveld på byen i Kristiansand. Overgrepet tiltalte ble dømt for, er juridisk sett å regne for voldtekt, og det skjedde mens fornærmede sov og var ute av stand til å motsette seg det, ifølge Fædrelandsvennen.

Retten fant det straffeskjerpende at tiltalte var hivsmittet. Han er også dømt til å betale fornærmede 115.000 kroner i oppreisningserstatning.

Mannen i 30-årene var tiltalt for å ha forgrepet seg på to unge menn denne kvelden, begge studenter som var på byen sammen. Han nektet for at han i det hele tatt hadde hatt noen form for seksuell kontakt med de fornærmede, og han ble frikjent for ett av forholdene i tiltalen.