Statnett varsler om «stram situasjon» i Sør-Norge

NTB

Statnett varsler om «stram situasjon» for vannmagasinene i Vestland og Sør-Norge. Årsaken er betydelig mindre nedbør, kombinert med normal eksport av strøm.

I en oppdatering mandag skrev Statnett at det har vært betydelig mindre tilsig enn normalt i mange vannkraftmagasinene i Sør-Norge. «Stramt nivå», et hakk opp fra «normal», betyr at risikoen for rasjonering er under 20 prosent, ifølge Statnett.

– Det er veldig lokale forhold nå også som gjør dette. Så dette er en uvanlig situasjon, men ingen alvorlig situasjon, sier kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett til NRK.

Mer utfordrende

Han sier at produsentene av kraft i området må vise aktsomhet når de produserer, slik at de ikke tapper ned magasinene unødvendig og får mindre vann enn det som er nødvendig gjennom vinteren.

Endringen fra grønt til gult er et signal om at situasjonen i kraftsystemet er noe mer utfordrende enn vanlig.

– Skalaen går videre fra oransje til rødt og sort, og det kan komme konkrete tiltak etter hvert hvis det skulle være nødvendig. Men vi er langt unna det nå, sier Glette til E24.

Meget lav fyllingsgrad

– Vestland og Rogaland er blant områdene som har hatt svikt i tilsiget, og fyllingsgraden til mange magasiner i disse området er nå på sitt laveste nivå på 20 år, skriver Statnett.

På Statnetts kart, som er delt i norske kraftregioner, er situasjonen i ferd med å bli alvorlig på Vestlandet og i Sør-Norge. Meget lav fyllingsgrad i magasinene for årstiden gjør disse områdene mer utsatt dersom det fortsetter med lite tilsig til magasinene, eller om det skulle oppstå langvarige feil.

Samtidig har eksporten til utlandet blitt opprettholdt som normalt på grunn av høye kraftpriser. Samtidig har den økte nettutbyggingen ført til god beredskap der det er lite tilsig.